رونالدو ينقذ البرتغال أمام إسبانيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم

وطن- وكالات: نجح النجم كريستيانو رونالدو في قيادة المنتخب البرتغالي لتعادل مثير مع نظيره الإسباني، بثلاثة أهداف لمثلها مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا، بعدما سجل قائد برازيل أوروبا "هاتريك" في شباك ديفيد دي خيا.

وسجل ثلاثية المنتخب الإسباني دييجو كوستا "هدفان" في الدقيقتين 24، و55 على التوالي، وناتشو بالدقيقة 58، بينما أحرز ثلاثية المنتخب البرتغالي القائد كريستيانو رونالدو "هاتريك" من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، وآخر بالدقيقة 44، ومثله من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 88.