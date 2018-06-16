واشنطن تؤكد: قتلنا زعيم طالبان باكستان في غارة جوية

وطن- وكالات: أعلنت السلطات الأفغانية أن الولايات المتحدة أبلغتها بمقتل زعيم جماعة طالبان باكستان الملا فضل الله في غارة أمريكية قرب الحدود الأفغانية الباكستانية، يوم الأربعاء.

ونقل مراسل الجزيرة في باكستان عن مصدر استخباراتي أن الملا فضل الله قُتل مع أربعة من مرافقيه في غارة لطائرة تجسس أميركية مسيّرة، وذلك بعد مشاركته في إفطار جماعي لقيادة حركته بولاية كونر شرقي أفغانستان.

وأوضح أن مصدراً في حركة طالبان باكستان أكد بالفعل خبر مقتل الملا فضل الله، وتوقع تسمية خليفة له قبل الإعلان رسميا عن مقتله.

تجدر الإشارة إلى أن الخارجية الأميركية رصدت في آذار الماضي مكافأة بخمسة ملايين دولار، مقابل معلومات تساعد في تحديد مكان الملا فضل الله.

والملا فضل الله -وهو من أهم المطلوبين لباكستان- ولد عام 1976، وصعد نجمه عام 2004 عندما أنشأ محطة إذاعية في منطقة وادي سوات (شمال غربي باكستان) للترويج لأفكار حركة طالبان باكستان.

ويلقب فضل الله "بالملا راديو" بسبب الخطابات الحماسية التي كان يلقيها عبر الإذاعة.

وكان قد تسلم عام 2002 قيادة حركة "تحريك إنفاذ الشريعة المحمدية" المرتبطة بحركة طالبان، واستطاع بمساعدة 4500 عنصر عام 2007 أن يؤسس "حكومة موازية" في 59 قرية في سوات.

اتهمه الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرّف عام 2008 باغتيال رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو.