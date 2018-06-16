قلقيلية: قوات الاحتلال تعتدي على شابين من جيوس

قلقيلية- وطن: اعتدى جنود الاحتلال، مساء أمس الجمعة، على شابين من قرية جيوس شمال شرق قلقيلية بعد احتجازهما على حاجز عسكري قرب مدخل البوابة الشمالية لبلدة عزون المطلة على شارع 55 الالتفافي.

وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال احتجز كلًا من عبد الكريم ياسر حسين، وأكرم تيسير سليم من جيوس بعد احتجازهما لعدة ساعات، تخللها ضرب من قبل الجنود.

وفي ذات السياق، كثّفت قوات الاحتلال من تواجدها قرب منطقة جسر كفر لاقف المحاذي لبلدة عزون، وتم الاعتداء على شابين كانا في المكان، وشوهدت سيارات اسعاف تصل مكان احتجازهما.