ألمانيا: مطالبات بوقف دعم جمعيات معادية لإسرائيل

وطن- وكالات: ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار في عددها الصادر أمس الجمعة، أن مساع للتحقيق في أنشطة رابطة الجمعيات الشيعية في ألمانيا بعدما أعلن ممثلوها المشاركة في "مسيرة القدس" المقررة اليوم السبت في برلين، والتي يُنظر إليها على أنها معادية لإسرائيل.

ويذكر أن الرابطة تتلقى تمويلا حكوميا. وبهذا الشأن أوضح المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أنه بصدد بحث الأمر وقد يعيد تقييمه لموضوع التمويل على ضوء نتائج التحقيق. ويذكر أن المكتب يدعم رابطة الجمعيات الشيعية في موضوع الوقاية من التطرف.

وقد دعا عدد من السياسيين الألمان إلى تعليق تمويل الرابطة المعنية في أقرب الآجال. وبهذا الصدد قالت نيكولا بيير الأمينة العام للحزب الليبرالي الحر "يجب وقف تمويل الاتحاد الأوروبي الذي يتدفق للرابطة الشيعية عبر المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية"، فيما صرح آخرون بانه يجب وقف دعمها بزعم أنها "معادية للسامية".

وكان لقاء عقده الرئيس الإتحادي فرانك-فالتر شتاينماير قبل أكثر من شهر مع جمعيات شيعية، قد أثار انتقادات، مثل اتهام صحيفة"بيلد" للرئيس الألماني بأنه يجتمع بـ"كارهي إسرائيل" الذين يخضون لمراقبة مكتب حماية الدستور(المخابرات الداخلية الألمانية)، بسبب الاشتباه في أنشطة متطرفة. ويشار إلى أن شتاينماير يلتقي بشكل دوري بممثلي الأديان السماوية في ألمانيا.