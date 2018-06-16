المخابرات المصرية لهنية: اجراءات التخفيف عن قطاع غزة متواصلة

غزة- وطن: هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أمس الجمعة، قيادة جهاز المخابرات المصرية العامة، حيث أبلغته الأخيرة أن الإجراءات المساعدة لغزة ستتواصل.

وقدم هنية التهاني للمخابرات والقيادة والشعب المصري بحلول عيد الفطر السعيد، مثمناً الخطوات التي قامت بها مصر مؤخراً تجاه قطاع غزة، وخاصة فتح معبر رفح البري خلال شهر رمضان، وتقديم المساعدات من قبل الازهر الشريف وإدخال المستشفى الميداني المغربي وإدخال الوفود المتضامنة.