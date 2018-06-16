مونديال 2018.. فرنسا تفوز بصعوبة على أستراليا وتتصدر المجموعة الثالثة

وطن- وكالات: حقق المنتخب الفرنسي فوزًا صعبًا على نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في مونديال روسيا 2018.

شهد اللقاء سيطرة من جانب المنتخب الفرنسي، ولكن دون خطورة، حتى كان المنتخب الأسترالي البادئ بالتهديد في الدقيقة 17، وتصدى الحارس للكرة وأخرجها بصعوبة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

في الشوط الثاني، بدأ المنتخب الفرنسي مهاجمًا وحصل على ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وسددها جريزمان بنجاح في الدقيقة 58، بعدها بأربع دقائق فقط، حصل المنتخب الأسترالي على ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع برشلونة أومتيتي، نفذها جيدناك بنجاح على يسار الحارس هوجو لوريس.

وأحدث المدرب ديشامب تغييراته وأدخل أولفيه جيرو، الذي صنع هدف الفوز إلى بوجبا، الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 81، بعد أن لجأ الحكم إلى تقنية خط المرمى، ليحتسب هدف الفوز لمنتخب الديوك.

بتلك النتيجة، رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تذيل منتخب الكنجر المجموعة دون أي رصيد من النقاط.