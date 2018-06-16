"لوفيغارو": قوات خاصة فرنسية موجودة في اليمن

وطن- وكالات: نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن مصدرين عسكريين قولهما إن هناك قوات خاصة فرنسية متواجدة على الأرض في اليمن إلى جانب القوات الإماراتية.

وذكرت الصحيفة أنها ليست المرة الأولى التي ذهبت فيها باريس إلى ما هو أبعد مما ذهبت إليه الولايات المتحدة في دعم دول الخليج، مشيرة إلى أن فرنسا قدمت للسعودية، في 2009 صورا فضائية لليمن، بعد أن رفضت واشنطن تقديمها للرياض.

وفي الولايات المتحدة، قال مسؤول إماراتي إن باريس وافقت على مساعدة التحالف السعودي في إزالة الألغام من الطرق المؤدية إلى ميناء الحديدة في اليمن ، وسط احتدام المعارك على الميناء ومدينة الحديدة بين القوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله.

وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية، وفقا للصحيفة، أن مهمة إزالة الألغام سيتم تنفيذها "بعد انتهاء العمليات العسكرية"، موضحة أن الهدف منها هو تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المدينة بصورة آمنة".

وذكر المسؤول الإماراتي أن موافقة باريس على مساعدة التحالف السعودي في هذا المجال جاءت بعد أن رفضت الولايات المتحدة الاستجابة لطلب أبو ظبي تزويدها بمستلزمات الاستطلاع والمراقبة الجوية وإزالة الألغام.

وصرح مصدر مقرب من الإمارات، بأن السيطرة على ميناء الحديدة تبقى الهدف الرئيس للعملية التي تخوضها القوات المدعومة من التحالف السعودي، منذ عدة أيام. وذكر المصدر نفسه أن جماعة أنصار الله قامت بزرع الألغام بكثرة في محيط الميناء.