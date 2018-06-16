فيديو.. سخط واستياء من تصرف لأحد المشاهير السعوديين في مول تجاري

وطن- وكالات: أثار مقطع فيديو يظهر من وصف بأحد مشاهير تطبيق "سناب تشات" وهو يرمي للناس داخل مجمع تجاري تابع لأحد فنادق السعودية استياء بل غضبا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، واصفين طريقته بالمستفزة والمسيئة.

وأعرب العديد من المواطنين عن استيائهم جراء رمي النقود بهذه الطريقة، واعتبروا هذا الأمر مثير للسخط، لا سيما أن هذه التصرفات أثارت وقوع منازعات وشجار بين المتسوقين الذين سعوا للإمساك بهذه المبالغ.

وثق احد الاشخاص مقطع فيديو بعدسة جواله يرصد فيه احد مشاهير السوشيال ميديا لحظة قيامه برمي 100 ريال على معجبيه ومحبيه من الأعلى في احد المولات.