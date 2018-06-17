الاحتلال يخلي بؤرتين استيطانيتين شرق سلفيت

سلفيت- وطن: أخلت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، بؤرتين استيطانيتين (تفوح 1 وتفوح 2) المقامتان على أراضي بلدة ياسوف شرق سلفيت.

وانتشرت قوات الاحتلال تعزيزاتها العسكرية على حاجز زعترة جنوب نابلس بالتزامن مع اخلاء البؤرتين.

واندلعت مناوشات بين قوات الاحتلال والمستوطنين، وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 11 شرطياً إسرائيلياً أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة العراك مع المستوطنين، خلال إخلاء البؤرة الاستيطانية.

يشار الى أن مستوطنين أقاموا البؤر الاستيطانية على أراضي ملكية خاصة للفلسطينيين.