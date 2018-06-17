من "ثورة البراق" الى "وعد البراق".. ثلاثية البطولة والشهداء قوافل والبراق حق

رام الله- وطن- رولا حسنين: قارئ التاريخ لا يُخطئ الخُطى، والمؤمن بحقه لا يزحزح قناعاته محولات التشويه المستمرة للطابع التاريخي، وفي محاولات حثيثة لا تتوقف، يعمد الاحتلال الاسرائيلي على تهويد كل معلم اسلامي ووقف أقرّت بإسلاميته منظمات دولية، بناء على معطيات تاريخية.

حائط البراق الذي أقرت الأمانة العامة للأمم المتحدة منذ سنوات طويلة وما زالت تقرّ حتى اليوم، أنه وقف اسلامي حق للمسلمين فقط، يتعرض لحملات تهويدية ممنهجة، يسميه الاحتلال "حائط المبكى" في ادعاء مزيّف أنه يؤرخ لأصولية الاحتلال عليه على أنه مكان لليهود، فيكون محط اقتحامات واستفزازات المستوطنين على الدوام.

يصادق اليوم الأحد السابع عشر من حزيران، ذكرى "ثورة البراق" عام 1929، وعملية "وعد البراق" عام 2017، وما بين الثورة والوعد.. ثلاثية البطولة وقوافل الشهداء تمضي والبراق حقنا.

ثورة البراق

في مثل هذا اليوم عام 1930، نفذ الاستعمار البريطاني على أرض فلسطين عام 1930 حكم الاعدام بحق 3 فلسطينيين في سجن القلعة بمدينة عكا، وهم محمود جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير.

بدأت قصة الأبطال الثلاثة عندما اعتقلت القوات البريطانية مجموعة من الشبان الفلسطينيين إثر ثورة البراق، التي اندلعت بعد قيام مستوطنين بمظاهرة استفزازية ضخمة بتاريخ 14 آب 1929 بمناسبة ما أسموه "ذكرى تدمير هيكل سليمان" أتبعوها في اليوم التالي 15/آب بمظاهرة كبيرة في شوارع القدس المحتلة، حتى وصلوا إلى حائط البراق، وهناك راحوا يرددون عبارات تلمودية بالتزامن مع شتمهم للمسلمين.

وكان اليوم التالي لهذه المظاهرة التهويدية هو يوم الجمعة 16/آب والذي صادف ذكرى المولد النبوي، فتوافد المسلمون ومن ضمنهم الأبطال الثلاثة جمجوم وحجازي والزير للدفاع عن حائط البراق الذي كان في نية اليهود الاستيلاء علية، فجرى صدام بين المسلمين واليهود الذي كانوا وافدين الى فلسطين عبر هجرة ممنهجة بتسهيل بريطاني.

اعتقلت السلطات البريطانية آنذاك 26 فلسطينياً ممن شاركوا في الدفاع عن حائط البراق، وحكمت عليهم بالإعدام جميعاً في بداية الأمر، أمر يظهر صلف الاستعمار البريطاني تجاه الفلسطينيين، لينتهي الأمر باقرار حكم السجن المؤبد على 23 فلسطينياً، والاعدام ضد الأبطال الثلاثة جمجوم وحجازي والزير، وكانوا على موعد مع الشهادة في السابع عشر من حزيران عام 1930.

الزير ابن مدينة صفد، وحجازي ابنها كذلك، فيما كان جموجوم ابن مدينة الخليل الذي عُرف بمقارعته للانتداب البريطاني على أرض فلسطين، ورفضه لكل محاولات سرقة الاراضي لصالح اليهود آنذاك قبل اعلان الاحتلال الاسرائيلي علينا.

رسالة الشهداء

الشهداء الثلاثة خطوا آخر كلماتهم قبل اعدامهم بيوم حيث قالوا: "الآن ونحن على أبواب الأبدية، مقدمين أرواحنا فداء للوطن المقدس، لفلسطين العزيزة، نتوجه بالرجاء إلى جميع الفلسطينيين، ألا تُنسى دماؤنا المراقة وأرواحنا التي سترفرف في سماء هذه البلاد المحبوبة، وأن نتذكر أننا قدمنا عن طيبة خاطر، أنفسنا وجماجمنا لتكون أساسا لبناء استقلال أمتنا وحريتها، وأن تبقى الأمة مثابرة على اتحادها وجهادها في سبيل خلاص فلسطين من الأعداء، وان تحتفظ بأراضيها فلا تبيع للأعداء منها شبرا واحدا، وألا تهون عزيمتها وألا يضعفها التهديد والوعيد، وان تكافح حتى تنال الظفر، ولنا في آخر حياتنا رجاء إلى ملوك وامراء العرب والمسلمين في أنحاء المعمورة، ألا يثقوا بالأجانب وسياستهم وليعلموا ما قال الشاعر بهذا المعنى: “ويروغ منك كما يروغ الثعلب، وعلى العرب في كل البلدان العربية والمسلمين أن ينقذوا فلسطين مما هي فيه الآن من الآلام وأن يساعدوها بكل قواهم، وأما رجالنا فلهم منا الامتنان العظيم على ما قاموا به نحونا ونحو أمتنا وبلادهم فنرجوهم الثبات والمتابعة حتى تنال غايتنا الوطنية الكبرى، وأما عائلاتنا فقد أودعناها إلى الله والأمة التي نعتقد انها لن تنساها. والآن بعد ان رأينا من أمتنا وبلادنا وبني قومنا هذه الروح الوطنية وهذا الحماس القومي، فإننا نستقبل الموت بالسرور والفرح الكاملين ونضع حبلة الأرجوحة، مرجوحة الأبطال بأعناقنا عن طيب خاطر فداء لك يا فلسطين، وختاما نرجو أن تكتبوا على قبورنا: إلى الامة العربية الاستقلال التام أو الموت الزؤام وباسم العرب نحيا وباسم العرب نموت".

وعد البراق

وفي ذات التاريخ الميلادي لعام 2017، وعلى ذات البقعة الجغرافية المحتلة "القدس"، نفذ ثلاثة شبان عملية فدائية أطلقوا عليها اسم "وعد البراق" أدت الى مقتل مجندة في جيش الاحتلال وإصابة آخرين.

ما ميّز هذه العملية أن منفذيها تشابهوا في مكان النشأة حيث مسقط رأسهم قرية دير أبو مشعل برام الله، واختلفوا في انتماءاتهم السياسية "من الجبهة الشعبية وحماس"، ولكن البراق وحّدهم، حيث نفذوا عمليتهم في القدس المحتلة قرب باب العامود بالتحديد، ثأراً للشهداء الذين ارتقوا منذ اعدام جمجوم والزير وحجازي حتى ارتقوا هم أبطال ثلاثة تزينت بهم سماء فلسطين، وتأكيداً على حق الفلسطينيين في حائط البراق.

شهداء وعد البراق هم: براء إبراهيم صالح عطا، وأسامة أحمد مصطفى عطا، وعادل حسن أحمد عنكوش، ثلاثة تحصنوا بحقهم في الدفاع عن أرضهم المحتلة، حملوا ما استطاعوا تأمينه من سلاح بدائي "كارلوا وسكينتين" تجولوا القدس وكأنهم يودعونها، أدوا صلاتهم في الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومهوى الفلسطينيين، ثم نفذوا عمليتهم الفدائية التي عرفت باسم "وعد البراق"، وبذلك يكونوا قد أدوا رسالة شهداء ثورة البراق وكانوا نِعمَ المجيبين لها اذ دافعوا عن فلسطين بأرواحهم واسترخصوا كل شيء في سبيلها.

وحتى اليوم لا قبور تحوي أجسادهم الطاهرة، فالاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم منذ تنفيذ عمليتهم واستشهادهم.

وما بين "ثورة البراق" و "وعد البراق".. ثلاثية البطولة والشهداء قوافل والبراق حق لنا.