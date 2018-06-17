الاحتلال بصدد وضع "منصات أمنية" جديدة في "باب العامود"

رام الله - وطن: تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لنصب وتركيب منصات "أمنية" جديدة في باب العامود، أحد أبواب القدس القديمة.

ووصلت شاحنة كبيرة المنطقة، اليوم الأحد، وهي تحمل منصات تمهيدا لنقلها إلى الساحة الخلفية عند مدخل الباب الرئيسي، حيث كانت سلطات الاحتلال قد أفرغت الساحة التي كانت تتواجد فيها المنافع العامة لصالح تركيب المنصات الجديدة.

يذكر أن الاحتلال كان نصب ثلاثة أبراج عسكرية في باب العامود، شوّه من خلالها المعلم التاريخي للمنطقة.

وفا