طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة وسط غزة

وطن: قصفت طائرات الاحتلال الحربية ، مساء اليوم الأحد، موقعاً للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة، فيما استهدفت طائرة استطلاع مجموعة شبان جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على موقع للمقاومة بثلاثة صواريخ، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي ذات السياق استهدفت طائرات الاستطلاع مجموعة من الشبان الفلسطينيين من "مطلقي البالونات والطائرات" تجاه الأراضي المحتلة.

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال أن طائرة استطلاع استهدفت مجموعة من مطلقي "البالونات الحارقة" جنوب قطاع غزة.