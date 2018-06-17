وفاة رجل وزوجته وإصابة ستة آخرين في حادث سير بين رام الله ونابلس

رام الله - وطن: لقي المواطن جاسر حسين محمد شحادة 65 عاما وزوجته مهيبة رحمان شحادة 62 عاما مصرعهما وأصيب ستة آخرون، بعضهم في حال الخطر، نتيجة حادث سير وقع على الطريق بين محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، مساء اليوم الأحد.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن المواطن شحادة وزوجته وهما من بلدة عينابوس لقيا مصرعهما بينما أصيب ستة آخرون بجروح، في حادث سير بين مركبتين على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، فيما باشرت الشرطة التحقيق.