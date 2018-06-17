ترامب يطالب دول الخليج استثمار مئات ملايين الدولارات في غزة

رام الله - وطن: قالت صحيفة هآرتس العبرية ان البيت الابيض يعمل على دفع دول الخليج لتوفير تمويل بمبلغ ما بين 500 مليون ومليار دولار، ليتم استثمارها في قطاع غزة من اجل تحسين مستوى الحياة ويشمل ذلك بناء محطة طاقة وميناء بحري ومشروع للطاقة الشمسية في صحراء سيناء لتخدم اهالي غزة .

وحسب الصحيفة فأن هذا الملف سيطغى على محادثات مستشار ترامب جاريد كوشينر ومبعوثه للسلام غرينبلات في زيارتهما المقررة الى المنطقة والتي تشمل قطر والسعودية ومصر والاردن واسرائيل.

وتأمل الولايات المتحدة في ان يقود هذا المشروع في حال نجاحه الى تحسين مستوى الحياة في قطاع غزة، ولدى الاعلان عنه فمن شأنه ان يكون ارضية لتحقيق السلام عبر صفقة القرن، كما ترى واشنطن ان هناك مرحلتين من مشاريع التطوير في غزة الاولى هي الملحة والطارئة كالكهرباء بينما الاخرى لاحقة كالطاقة الشمسية وغيرها وفق ما نقلت هارتس عن مصدر اميركي.

ولفتت الصحيفة الى ان هناك اكثر من مشروع مقترح اقامته في منطقة العريش في سيناء وليس في قطاع غزة لكي تبقى تحت الاشراف المصري وليس اي سلطة تحكم غزة وخاصة حماس