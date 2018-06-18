طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف بغزة والمقاومة ترد

غزة- وطن: قصف طيران الاحتلال الحربي، فجر اليوم الثلاثاء، مواقع للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة، فيما ردت المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن طيران الاحتلال قصف موقع بدر في منطقة غرب غزة ب4 صواريخ؛ اثنان منها من الطيران بدون طيار.

كما قصف الاحتلال موقع السفية التابع للمقاومة في منطقة غرب غزة ب 5 صواريخ من الطيران الحربي، وموقع الجدار في منطقة شمال غزة بصاروخين من الطائرات بدون طيار.

وقصف الطيران أيضا موقع تل الزعتر في شمال قطاع غزة، ولم يبلغ عن وقوع اصابات؛ سوى أضرار مادية كبيرة في داخل المواقع، وتضرر عدد من نوافذ المواطنين القريبين من المواقع.

وأشار شهود العيان إلى أن دوي الانفجارات نتيجة القصف سمعت من مسافات بعيدة وتسببت بإثارة الفزع لدى المواطنين.