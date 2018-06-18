الاحتلال: استهداف مواقع في غزة مقابل اطلاق الطائرات الورقية

وطن: قالت ما تسمى بـ"القيادة العسكريّة في جيش الاحنلال"، أن طريقتها للتعامل مع مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة في قطاع غزّة هي "قصف أهداف تابعة لحماس، وليس الاستهداف المباشر لخلايا الإطلاق".

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين، عن "القيادات العسكرية" قولها إنه يجب التركيز على القوّة المسيطرة على قطاع غزّة، وممارسة ضغوط عليها حتى يوقف "ظاهرة" إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، بوصف الصحيفة.

ورغم التصعيد الإسرائيلي، المتمثّل بالتصدّي بالغارات للطائرات الورقيّة، إلا أن صحيفة "معاريف" لفتت، اليوم، الإثنين، إلى أن التصعيد لا يعتبر تغييرًا في السياسة الأمنية للاحتلال تجاه القطاع، إذ نسبت الصحيفة إلى مصادر عسكريّة قولها إن "الاحتلال يمتنع، حتى الآن، عن استهداف خلايا الشبان مباشرةً" على حد زعمها.