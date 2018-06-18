الاحتلال ينصب نقطة مراقبة فوق سطح قاعة باب الرحمة بالأقصى

القدس- وطن: نصبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نقطة مراقبة عسكرية فوق سطح قاعة باب الرحمة داخل حرم المسجد الأقصى المبارك.

وقال المسؤول الاعلامي في دائرة الأوقاف فراس الدبس، ان منطقة باب الرحمة شهدت منذ ساعات الصباح جملة من التطورات، منها: منع الحارس الوحيد الذي يتواجد مع مجموعة المتطرفين ومتابعتها، ولم يُسمح له المسير إلا خلف القوات الخاصة.

وأضاف الدبس، وايضاً منع الحرس الموجودين على القبة أعلى السور في منطقة باب الرحمة من متابعة الأمور في المنطقة، واحتجازهم في منطقة معينة، وعدم تحركهم منها، واعتقال رئيس قسم الحراسة عبد الله أبو طالب بطريقة وحشية.

يذكر أن المنطقة "باب الرحمة" تشهد أحداثا متسارعة بعد الحملة التطوعية الضخمة التي نفذها مئات المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى بأيام شهر رمضان الأخيرة، التي شملت ترتيب المنطقة ليستفيد منها المصلون.