وفاة 4 اشخاص من مخيم بلاطة في حادث دهس في الاردن

رام الله - وطن: توفي 4 مواطنين بينهم 3 اطفال من مخيم بلاطة، فجر الاثنين، اثر حادث دهس بمنطقة اتوستراد الزرقاء/عمان، وفق مصدر في الدفاع المدني الاردني.

وقال المصدر: إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت في ساعات الصباح الأولى مع حادث دهس بمنطقة اتوستراد الزرقاء /عمان نتج عنة وفاة أربعة أشخاص نتيجة إصابتهم بجروح وكسور بالغة في مختلف أنحاء الجسم .

وأضافت المصدر بأن كوادر الدفاع المدني تحركت إلى موقع الحادث حيث عملت على إخلاء الوفيات إلى مستشفى الامير فيصل.