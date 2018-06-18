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وفاة 4 اشخاص من مخيم بلاطة في حادث دهس في الاردن

18.06.2018 11:10 AM
وفاة 4 اشخاص من مخيم بلاطة في حادث دهس في الاردن

رام الله - وطن:  توفي 4 مواطنين بينهم 3 اطفال من مخيم بلاطة، فجر الاثنين، اثر حادث دهس بمنطقة اتوستراد الزرقاء/عمان، وفق مصدر في الدفاع المدني الاردني.

وقال المصدر: إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء  تعاملت في ساعات الصباح الأولى مع حادث دهس بمنطقة اتوستراد الزرقاء /عمان نتج عنة وفاة أربعة أشخاص نتيجة إصابتهم بجروح وكسور بالغة  في مختلف أنحاء الجسم .

وأضافت المصدر بأن كوادر الدفاع المدني تحركت إلى موقع الحادث حيث عملت على إخلاء الوفيات إلى مستشفى الامير فيصل.

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