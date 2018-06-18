فيديو .. حماس تقمع تظاهرة في غزة وتمنع التصوير

رام الله - وطن: قمعت الاجهزة الامنية التابعة لحركة حماس تظاهرة في مفرق السرايا صباح اليوم، ومنعت مراسل وطن من التصوير والتغطية.

وخرجت صباح اليوم مسيرة في قطاع غزة دعت لها دائرة الاسرى، اليوم تطالب السلطة الفلسطينية بدفع رواتب الموظفين وانهاء الانقسام.

وقال مراسلنا في غزة ان شجارا وتدافعا حدث خلال تظاهرة نظمت في ساحة السرايا بقطاع غزة بين منظمي التظاهرة، وبعض الشباب المحسوبين على حركة حماس، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية قمعت التظاهرو منعته من التغطية والتصوير .

واشار الى وجود انتشار امني كثيف من قبل الاجهزة الامنية في ساحة السرايا والتي منعت التصوير والتغطية الصحفية.

واوضحت مصادر محلية في القطاع ان عددا من الشباب المحسوبين على حماس واجهزتها الامنية تواجدوا في مكان التظاهرة وهتفوا ضد الرئيس عباس، واشتبكوا مع المشاركين في الفعالية.

واضافت ان اجهزة حماس فرقت التظاهرة وقمعتها ومنعت الصحفيين من التغطية، بعد ان تم تكسير المنصة الخاصة للتظاهرة.