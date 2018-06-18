بعد تعرضه للتهديد بالقتل.. المحامي فريد الاطرش لوطن: سنواصل معارضة العقوبات على غزة

رام الله-وطن: قال مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة الغربية، فريد الأطرش، لـوطن، أن جهات محسوبة على الأجهزة الأمنية قامت بتهديده برسائل على مواقع التواصل الاجتماعي بالقتل والخطف والتشويه، وكذلك بالشتم بعبارات والفاظ نابية ولا اخلاقية وغير مقبولة في المجتمع الفلسطيني، وطلبوا منه التراجع عن تصريحاته بخصوص ما حدث في رام الله وعدم الحديث عن الموضوع مرة أخرى.

وأضاف الأطرش، أن التهديدات جاءت بعد تصريحه ضد الاعتداء على المتظاهرين السلميين خلال الوقفة التي نظمت لرفع العقوبات عن غزة في رام الله قبل عدة أيام.

وقال الاطرش "لا احد يقوم بإيقاف هذا التهديد ومحاسبة من قاموا به لان معظمهم محسوب على جهات امنية"، مضيفاً ان ما حدث في رام الله بيّن انه لا يوجد قانون في فلسطين لذلك لم يتقدم باي شكوى، وشكوته موجهة لجميع الاحرار.

واوضح ان حياته غير مهمه بالنسبة له، والاهم منها هو محاسبة المدنيين الذين قاموا بضرب المشاركين في مسيرة رفع العقوبات عن غزة في رام الله، وقال: "اذا لم يحاسبوا فعلى القانون السلام".

واكد الأطرش ان موقفه سيبقى كما هو لحين وقف الانتهاكات والتعبئة والتحريض ضد المشاركين في حراك وقف العقوبات عن غزة لانهم فلسطينيين حتى النخاع وان التهديدات لن تمنعه من المشاركة في الحراك رغم ان حياته مهددة بالخطر.