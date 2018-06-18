مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل يضم لطواقمه الدكتور موسى الفقهاء استشاري جراحة العيون

وطن: اعلن مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتاهيل عن انضمام الدكتور موسى الفقهاء استشاري جراحة الشبكية و السائل الزجاجي أخصائي طب و جراحة العيون من مستشفى الجامعة الأردنية والحاصل على الزمالة الألمانية في جراحة الشبكية والسائل الزجاجي مستشفى جامعة جيسن Gissen Univeristy Hospital.

واشارت دائرة العلاقات العامة والاعلام في مستشفى الجمعية العربية للتأهيل ان الدكتور موسى الفقهاء حاصل على البورد الأردني في طب و جراحة العيون و البورد الفلسطيني في طب و جراحة العيون.

واوضحت الجمعية ان انضمام الدكتور الفقهاء الى طواقمها يمثل انتقالة نوعية في مجال طب وصحة العيون التي تقدمها المستشفى مشيرة الى ان الجراح الفقهاء يعتبر من ابرز واشهر الاطباء العاملين في مجال طب العيون ويعتبر من الاطباء المميزين والناجحين في هذا الاطار ولذلك حرصت على ان يكون ضمن طواقمها المتميزة في اطار جهودها للارتقاء بالخدمات الطبية المختلفة التي تقدمها .

واكدت الجمعية على ان قسم العيون فيها استطاع تحقيق الكثير من النجاحات والابداع والتميز في الفترة السابقة في مختلف مجالات علاج امراض العيون المختلفة مضيفة ان العمليات التي تجريها المستشفى متعددة وشاملة حيث يتم اجراء عمليات عمليات الانفصال الشبكي وعمليات قص السائل الزجاجي وإزالة النزيف داخل العين نتيجة أمراض السكري.

كما تجري المستشفى ايضا عمليات قص السائل الزجاجي وإزالة الألياف عن سطح الشبكيه نتيجه أمراض السكري و عمليات إزالة الأجسام الغريبه داخل العين الى جانب عمليات معالجه اعتلال الشبكية السكري بالليزر و وحقن AVASTIN و LUCENTISو EYLEA و OZURDEX.

و عمليات المياه البيضاء وزراعة العداسات داخل العين بطريقه الفيكو و فحص وعلاج اعتلال الشبكية عند الخدج.

واكدت مستشفى الجمعية العربية للتاهيل على انها تواصل عملها وجهودها المستمرة لتطوير الاداء والارتقاء به سواء من خلال تطوير الكوادر الطبية ورفدها بخبراء ومتخصين معروفين على المستوى الوطني والاقليمي والدولي او من حيث السعي لتطوير التقنيات والمعدات اللازمة لاجراء العمليات باعلى المواصفات.