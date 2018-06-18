فتح: لا لإعتداء حماس على أسرانا في ساحة السرايا

رام الله- وطن: عبّرت حركة فتح عن رفضها واستنكارها للإعتداء الذي قامت بها حركة حماس ظهر اليوم في ساحة السرايا، والذي رفع شعارات إنهاء الإنقلاب وكل تبعاته، بما في ذلك قضية رواتب الموظفين في غزة، والتي نؤكد في حركة فتح على ضرورة حلّها وإغلاق ملفها بما يضمن الحياة الكريمة لأهلنا وأخوتنا في غزة الصامدة.

وأكدت الحركة على لسان منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم أن هذا الإعتداء الذي طال الأسرى بما يمثلونه من حالة إجماع وطني إنما يأتي كتعبير على استهتار حماس بكل قيم شعبنا ومحرّماته الوطنية، وهو في الوقت ذاته تعبير عن العقلية التي تحكم قيادة حماس في تعاملها اليومي مع المناضلين من شعبنا بغض النظر عن انتمائهم السياسي والتنظيمي.

وقال الجاغوب: لقد شاهد شعبنا هذا الإعتداء ، ولعلّ الرسالة قد وصلت الى من حاولت حماس خداعهم تحت غطاء ما يسمى "بالحراك من اجل انهاء العقوبات على غزة" والذي اتضح الآن انه ذريعة تتستر خلفها حماس لنشر الفتنة والفوضى في النسيج الوطني والإجتماعي الفلسطيني.

وأنهى الجاغوب تصريحه بالتأكيد على أن حل كافة مشاكل غزة لن تكون ممكنة الا بالحل السياسي الذي يضمن إنهاء الإنقلاب وتبعاته الكارثية على شعبنا وقضيتنا ومشروعنا الوطني.