ترمب: الحرب ضد كوريا الشمالية كانت ستكلف ملايين الأرواح

وطن: شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أن سلفه باراك أوباما كان جاهزا لشن حرب على كوريا الشمالية، وأضاف أن ذلك كان سيكلف ملايين الأرواح البشرية.

واتهم ترمب، في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في "تويتر"، أوباما بالعجز التام عن المضي قدما أثناء فترتي رئاسته في تسوية الخلافات مع بيونغ يانغ، وقال إنه لو قام الرئيس أوباما بأولى خطوات نحو اتفاق مستقبلي مع كوريا الشمالية "لكانت الأخبار المزيفة لقّبته بالبطل القومي".

وعُقد في سنغافورة 12 الشهر الجاري لقاء قمة جمع ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حيث وقع الطرفان على اتفاقية تلزم بيونغ يانغ بنزع ترسانتها الكيميائية مقابل ضمانات أمنية من قبل الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد ذكر في حديث إلى قناة "فوكس نيوز" الجمعة أنه استطاع إقامة علاقات شخصية جيدة مع كيم.

المصدر: تويتر