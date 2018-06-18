غوتيريش: الوضع في الشرق الأوسط أكبر تحد يواجهه العالم

رام الله-وطن: اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، أن الوضع في الشرق الأوسط يمثل أكبر تحد يواجهه المجتمع الدولي.

وفي كلمة ألقاها أمام منتدى حوارات تجري أعماله في المقر الصيفي للرئيس الفنلندي، قال غوتيريش: "ثمة مشاكل ذات أبعاد عالمية ويجب معالجتها على المستوى العالمي. لقد أصبح غياب الثقة مشكلة كبيرة. ثمة تحديات كثيرة وأكبرها هو الشرق الأوسط.. هناك دول كثيرة لا تتبع قواعد عامة، هي إسرائيل وإيران وغيرهما.. ولا توجد آلية لمنع حدوث نزاعات".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء احتمال نشوب حرب سيبرانية قائلا إنه يعلم أن هناك حروبا عدة من هذا النوع لكنه لم يذكرها. وتابع: "لا ريب لدي في أنه إذا نشبت حرب في المستقبل بين دولتين، ستكون هناك هجمة سيبرانية شاملة، لن تطال وسائل الدفاع وحدها بل والبنى التحتية ذاتها للمجتمع. والعالم غير مستعد لحدوث ذلك".

ويتوقع أن يغادر غوتيريش فنلندا يوم الاثنين إلى أوسلو قبل أن يزور روسيا في 20-21 يونيو، حيث سيشجع منتخب البرتغال في مباراته مع نظيره المغربي، في إطار مونديال روسيا لكرة القدم.

المصدر: نوفوستي