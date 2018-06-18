صور| الاحتلال ينكل باهالي تل ارميدة ويجبرهم على خلع ملابسهم على الحواجز

الخليل-وطن: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين على خلع ملابسهم اليوم الإثنين، لدى مرورهم عبر الحواجز المؤدية إلى حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل بدعوى التفتيش.

وكان جنود الاحتلال صعدوا من اجراءاتهم ، بحق أهالي حي تل ارميدة في الأيام الأخيرة بهدف التضييق عليهم لاجبارهم على الرحيل وترك منازلهم في الحي الذي يعمل المستوطنون على تهويده بشكل كامل .

وتعمد جنود الاحتلال اذلال واهانة المواطنين، بعد اجبار كل من يمر عبر الحواجز المنتشرة على مداخل الحي على خلع ملابسه والبقاء في الملابس الداخلية .

وحول ذلك قال الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الانسان بديع دويك لـوطن : إن الاحتلال يحاول من خلال هذه الاجراءات الظالمة التنكيل بأهالي الحي لاجبارهم على التخلي عن منازلهم، بقوة السلاح والأمر الواقع، وبدواعي وحجج واهية .

وأضاف دويك: إن جيش الاحتلال يعمل بسياسة ممنهجة، لترحيل أهالي تل إرميدة، ويتناوب مع المستوطنين في ممارسة الانتهاكات بحقهم .

وبين أن جنود الاحتلال عادة ما يغلقون الحواجز ويمنعون الأهالي من الخروج أو الدخول إلى منازلهم دون مبرر، داعياً المؤسسات الدولية والحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لاجباره على الامتثال للقوانين والمواثيق الدولية.

ولفت إلى ان حق الحركة هو أحد الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي الانساني، الذي يضرب الاحتلال به عرض الحائط .

ويوجد في شارع الشهداء وتل ارميدة 4 بؤر استيطانية، ومنذ العام 1980 تعمل حكومات الاحتلال على تهويد الشارع وزيادة عدد المستوطنين ومنحهم صلاحيات واسعة في الحي.