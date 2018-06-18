صلاح "يغرد" ويكشف حالته قبل لقاء روسيا

وطن-وكالات: قبل ساعات من موقعة مصر أمام روسيا بثاني جولات المجموعة الأولى للمونديال أعلن النجم محمد صلاح، الاثنين، جاهزيته لقيادة هجوم منتخب مصر، خلال اللقاء المرتقب.

وكتب لاعب ليفربول الإنجليزي على "تويتر": "جاهز للغد"، وذلك بعد غيابه عن اللقاء الأول لمنتخب "الفراعنة"، الذي خسر به الفريق أمام أوروغواي بهدف نظيف.

وتعرض صلاح لإصابة قوية بالكتف في مايو الماضي، خلال لقاء ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز على روسيا، للاحتفاظ بفرصه في العبور لدور الـ16، خلال المجموعة التي تتصدرها روسيا بعد فوزها بخماسية نظيفة على السعودية في لقاء الافتتاح.