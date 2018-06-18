مونديال روسيا.. انجلترا تتغلب على تونس

وطن-وكالات: مُني المنتخب التونسي بخسارة بنتيجة 2-1 على يد نظيره الإنجليزي، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم، المُقامة حالياً في روسيا.

وتقاسم المنتخب الإنجليزي، المُلقب بمنتخب "الأسود الثلاثة"، بهذا الانتصار، الصدارة مع المنتخب البلجيكي، الذي اكتسح بنما عصر اليوم بثلاثة أهداف نظيفة، وإن كان يتخلف عنه بفارق الأهداف.

ولم تخلو بداية المباراة من الصعوبة على المنتخب التونسي، بعد أن تلقى وابلاً من الهجمات الإنجليزية، التي تألق في التصدي لها الحارس معز حسن، حتى تمكن الإنجليز بعد محاولات عدة من هز شباكه عن طريق هاري كين في الدقيقة 11 من خلال كرة عرضية لُعبت على مرتين، تصدى لها معز في الاولى، ونجح كين في وضع الثانية بالشباك.

وبعد دقائق من الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي، تعرض معز حسن لإصابة بدت في الكتف، ليغادر الملعب باكياً ويعوضه الحارس فاروق بن مصطفى.

مع مرور الوقت تحسن أداء المنتخب التونسي، الذي نجح في التماسك، ولاحت له فرصة من تسديد لوهبي الخرزي في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 35 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المنتخب التونسي، نفذها الفرجاني ساسي، مسجلاً هدف التعادل للمنتخب التونسي، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وبالشوط الثاني، بدا المنتخب الإنجليزي أكثر رغبة على التسجيل واستعادة تقدمه، لكن العديد من محاولاته باءت بالفشل.

وبقي المنتخب التونسي محافظاً على نتيجة التعادل، حتى الوقت الضائع الذي عاد فيه هاري كين مرة آخرى، ليسجل الهدف الشخصي الثاني له ولبلاده، ويُنهي المباراة بفوز إنجلترا بنتيجة 2-1.