ترامب: الولايات المتحدة لن تكون مخيما للمهاجرين

وطن: تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، ألا تصبح بلاده مخيما للمهاجرين في وقت يواجه ضغوطا متزايدة لمنع الأسر من الانفصال كرادع للهجرة غير الشرعية.

وقال ترامب، في البيت الأبيض، لن تكون الولايات المتحدة مخيما للمهاجرين ولن تكون مكانا لاحتجاز اللاجئين (…) لن تكون كذلك. أنظروا إلى ما يحدث في أوروبا وما يحدث في أماكن أخرى، لا يمكننا السماح بحدوث ذلك في الولايات المتحدة. ليس بأوامر مني.

وتشكل مواقف ترامب هجوما مضادا فيما يتعرض لضغوط متزايدة في الولايات المتحدة ليوقف فصل المهاجرين الأطفال عن ذويهم على الحدود.

وتم فصل أكثر من ألفي طفل عن ذويهم في الأسابيع الستة التي أعقبت بدء تنفيذ سياسة ترامب الحازمة في ملف المهاجرين منتصف أبريل/ نيسان، بحسب الإحصاءات الرسمية لإدارة ترامب. ووضع مئات من هؤلاء مع قاصرين آخرين وصلوا بمفردهم على الحدود، في مراكز إيواء كبيرة قرب الحدود مع المكسيك.

ويتمسك ترامب بموقفه في مواجهة عاصفة من ردود الفعل سجلت حتى في الأوساط الدينية المحافظة، معتبرا أن المسؤولية تقع على الديموقراطيين الذين يعرقلون في رأيه أي تقدم لإنجاز إصلاح في موضوع الهجرة يشمل إقامة جدار مع المكسيك، علما بان الجمهوريين يتمتعون بالغالبية في الكونغرس.

(أ ف ب)