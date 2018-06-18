الاحتلال يمنع احتفالا بيوم روسيا في القدس

القدس-وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، احتفالا بمناسبة اليوم الوطني لروسيا في فندق الإمبسادور بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها للفندق كل من راسم عبيدات، هاني العيساوي، عبد اللطيف غيث، هاني العيساوي، عنان بركات، عبير أبو خضير.

ومنعت مخابرات الاحتلال خلال مداهمتها الفندق القيادي بحركة فتح نبيل شعث من الاستمرار في إلقاء كلمته، وطلبت من الحضور الخروج من القاعة وأغلقتها.

وكانت جمعية الصداقة الروسية الفلسطينية ورابطة خريجي روسيا دعتا إلى الاحتفال باليوم الوطني لروسيا، وحضر الاحتفال عددا من الشخصيات الفلسطينية بينها مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون العلاقات الخارجية الدكتور نبيل شعث، والسفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية حيدر أغانين، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام، والمطران عطالله حنا، وشخصيات من الداخل بينهم رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة وغيرهم.