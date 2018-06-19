الاحتلال يطلق النار على شبان ورعاة الأغنام شرق خانيونس ودير البلح

غزة- وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها تجاه رعاة الأغنام شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه رعاة الأغنام قرب موقع "كيسوفيم" العسكري شرقي دير البلح شرقي وسط القطاع.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار، تجاه عدد من الشباب اقتربوا من بوابة عسكرية بمنطقة "السناطي" شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

ولم يبلغ عن وجود اصابات.