حماس تحاول تبرير قمع مسيرة السرايا في غزة

وطن: أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بيانا توضيحيا حول مجريات ما حدث في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

وقال البيان:" تابعت قيادة حركة حماس بأسف كبير ما حدث اليوم في ساحة السرايا بمدينة غزة الذي أدى إلى فض التجمع، ومنذ ساعة الحدث أجرت قيادة الحركة تحقيقًا أوليًّا فيما جرى".

وأضاف البيان: " اتضح أن هذه ليست الفعالية الأولى التي ينفذها هذا الحراك في قطاع غزة، حيث كانت الفعاليات السابقة تتم بهدوء، ولا يحدث خلالها أي صدامات تُذكر.

وأكدت حماس أن مطالب هذه الفعالية محقة وعادلة وتنسجم مع مطالب شعبنا ومواقف ومطالب الحركة.

وأوضحت الحركة أن الجهة المسؤولة عن تنظيم الفعالية وجهت الدعوة العامة للمشاركة في هذه الفعالية، حيث شاركت اليوم شرائح متباينة، وتم ترديد شعارات مختلفة ومتناقضة؛ الأمر الذي وتّر الأجواء وأدى إلى حالة الاشتباك بين المشاركين.

وتابعت: " لقد شارك في تنظيم الفعالية عدد من محرري حركة حماس، وكان من المقرر أن يشاركوا فيها بكلمات، ومن بينهم الأسير المحرر محمود مرداوي، والأسير المحرر توفيق أبو نعيم، والذي حاول بعض المشاركين منعه من الحديث؛ ما اضطره للانسحاب".

وأكدت حماس أن ما حدث اليوم لم تخطط له أي جهة وطنية، وإنما جاء نتيجة الاحتقان والتوتر الذي يسود القطاع، والتباين بين المشاركين، مضيفة أنه " أمر مؤسف نرفضه وندينه ونؤكد وجوب العمل على منع تكراره".

وقالت الحركة إن "هذا الأمر يؤكد في الوقت ذاته صوابية قرار حماس وقوى وفصائل الشعب الفلسطيني في تنظيم مسيرات العودة وكسر الحصار وتوجيه حالة الغضب الداخلي والاحتقان والضغط في وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاصر شعبنا ويقتل أطفالنا ونساءنا".