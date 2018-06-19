عائلة دوابشة لوطن: نتابع محاكمة قتلة ابنائنا، وكلمتنا بعد القرار

رام الله- وطن: من المقرر أن تصدر المحكمة المركزية في اللد، بعد ظهر هذا اليوم، قرارًا دراميًا في قضية قتل ثلاثة من أفراد عائلة دوابشة حرقاً (سعد دوابشة وزوجته ريهام وطفله الرضيع علي)، من قرية دوما، خلال هجوم إرهابي نفذه مستوطنون في 31 تموز 2015.

وقال نصر دوابشة شقيق الشهيد سعد لـ وطن، إن محكمة الاحتلال التي ستنعقد اليوم الساعة الثانية والنصف ظهرا، وقد تخرج بأحد القرارين، فإما أن تقرر تبرئة القتلة أو تدينهم.

وأضاف في حال التبرئة سيتم تقديم التماس ضد القرار في المحكمة الإسرائيلية العليا، أما إذا قررت الإدانة فسيتم المطالبة بإنزال اقسى العقوبة بحقهما.

وأوضح نصر أن 17 مستوطناً كانوا متهمين في قضية احراق عائلة شقيقه، لكن محكمة الاحتلال قامت بتبرئتهم وأبقت الاتهام على إثنين منهم، أحدهما متهم رئيسي في الجريمة، والثاني متهم في مساعدة القاتل.

وستحدد المحكمة ما إذا كانت الاعترافات التي حصل عليها الشاباك من المتهمين في القضية، عميرام بن أوليئيل، والقاتل الأخر وفقاً للائحة الاتهام، في التخطيط للقتل، مقبولة أم لا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه "في حال قررت المحكمة أن اعترافات المتهمين غير مقبولة، فربما لن تتمكن النيابة من مواصلة إجراءات المحاكمة في هذه القضية. ومنذ تقديم لوائح الاتهام في القضية قبل عامين، عقدت المحكمة جميع جلساتها خلف أبواب مغلقة، وناقشت مسألة ما إذا كانت اعترافات المتهمين مقبولة. وجادل محامو المتهمين بأن موكليهما قدما اعترافاتهما بعد تعرضهما للتعذيب، ولذلك فهي غير قانونية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها".

وأضافت الصحيفة أن "مكتب المدعي العام أن جهاز الأمن العام اكد أنه استخدم أثناء التحقيق، "تدابير خاصة"، بمعرفة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية".