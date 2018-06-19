نقابة النقل العام لوطن:إضراب يشل قطاع المواصلات الثلاثاء القادم

رام الله- وطن: أعلنت نقابة النقل العام أن يوم الثلاثاء القادم سيكون إضراب يشل قطاع المواصلات في كافة محافظات الضفة الغربية احتجاجاً على قيام المركبات الخاصة بنقل الركاب مقابل أجرة.

وقال رئيس النقابة أحمد جابر لـ وطن، إنه "منذ عام 2012 تتواصل النقابة مع الحكومة واجهزتها وترسل لها كتباً وتجتمع معها من أجل وضع حد للمركبات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب مقابل أجرة لكن دون جدوى". مضيفا أنه على الرغم من أن الحكومة تقر أن هذه المركبات غير قانونية، إلا أنها لا تفعل شيئاً على أرض الواقع.

وأوضح "كل الطريق والأساليب استخدمناها مع الحكومة لوضع حد لهذه المركبات لكن مع الأسف تزداد المركبات الخصوصية يومياً".

وقال جابر إن قرار الإضراب تم اتخاذه منذ شهر إبريل الماضي وتمت صياغة البيان وسيتم التوقيع عليه غداً، حيث يشمل الإضراب الحافلات ومكاتب التكاسي والمركبات العمومية.

وأشار إلى أن عدد المركبات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب يفوق عدد العمومية، حيث تبلغ 17 ألف مركبة خاصة، بينما العمومية تبلغ 13 ألف مركبة وحافلة.

وبيّن أن الأسبوع بعد القادم سيكون الإضراب ليومين "الثلاثاء والأربعاء"، والأسبوع الذي يليه ثلاثة أيام "الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء".

من جهته، نفى رئيس نقابة اصحاب شركات الباصات عبد الله الحلو لـ وطن، أن تكون نقابته قررت الإضراب الثلاثاء القادم، مشيراً إلى أن النقابة تجري مشاوراتها بشأن الإضراب وستخرج بقرار الخميس القادم.