النقب | وفاة الرضيع باسم الكملات بعد غرقه خلال العيد ببركة بلاستيكية

النقب- وطن: توفي الطفل الرضيع باسل حلمي الكملات (لم يتجاوز العام والنصف من العمر) من مدينة رهط بمنطقة النقب، في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، صباح اليوم الثلاثاء.

وكان الطفل قد نُقل ثالث أيام عيد الفطر الموافق 17.06.2018 إلى عيادة طبية برهط، وهو فاقد للوعي بعد أن غرق في بركة بلاستيكية.

وقدم الطاقم الطبي العلاج الأولي للرضيع، ومن ثم جرى نقله إلى المستشفى بحالة وصفت بأنها حرجة، ولم تنجح كل المحاولات في إنقاذ حياته، وأعلن الأطباء، اليوم، وفاته في المستشفى، وفق موقع "عرب48".

وفي سياق ذي صلة، كشف تقرير نشرته مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، مؤخرا، حجم التمييز الصارخ ضد الفلسطينيين في الداخل، حيث أن الأطفال الفلسطينيين وخصوصا في منطقة النقب، الذين سقطوا ضحايا الحوادث المختلفة يشكلون النسبة الأعلى بين الضحايا الأطفال في الداخل.