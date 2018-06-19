الاحتلال ينصب منصة مراقبة رابعة في محيط باب العامود بالقدس

القدس- وطن: نصبت طواقم تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منصة مراقبة جديدة في محيط باب العامود، ليرتفع عددها إلى 4 منصات للمراقبة.

وكانت سلطات الاحتلال، وضعت مقاطع حديدية عند المنطقة التي يستخدمها المقدسيون لركْن مركباتهم (خارج السور) من جهة باب العامود منذ أول أمس الأحد، في حين بدأت أمس بنصب جزء من المنصّة، ونقلتها داخل أسوار البلدة القديمة، ليبلغ عددها ثلاثة أبراج عسكرية، شوّهت المعالم التاريخية والحضارية للبوابة الشهيرة.