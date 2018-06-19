استطلاع لـوطن: حراك رفع العقوبات وإنهاء الانقسام سيحقق أهدافه

رام الله- وطن: أكد نصف المصوتين على سؤال استطلاعي لـوطن، أن الحراك الجاري في الضفة الغربية لرفع العقوبات عن قطاع غزة وإنهاء الانقسام، سيحقق أهدافه.

وجاء سؤال وطن كالتالي "هل يقود حراك الضفة إلى انهاء العقوبات عن قطاع غزة؟"، حيث قال (50%) من المصوتين (نعم).

أما الذين رأوا أن الحراك سيفشل في تحقيق أهدافه فكانت نسبتهم (46%)، بينما أجاب (4%) بلا أعرف.

وانطلق الحراك في الضفة منذ اسبوعين، لكنه تعرض الأربعاء الماضي للقمع من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، كما تعرضت فعاليته في قطاع غزة أمس للقمع أيضاً من قبل أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس في غزة.