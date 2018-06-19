6 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أكدت إذاعة"صوت الاسرى"، أن ستة أسرى من قطاع غزة والقدس والضفة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد، وهم:

الأسير عمر صالح محمد فائق الشريف (45 عامًا) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون.

ومن مدينة رام الله الأسير محمد هاشم أحمد نوارة (37 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير ماهر فايز على الفقيه (38 عامًا) المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عامًا في السجون.

ومن بيت لحم الأسير إسماعيل داوود حسين ردايدة (43 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير محمود محمد شحادة مخيمر (41 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

من قطاع غزة الأسير محمد ياسر عيد البحابصة (37 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.