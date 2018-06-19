تحرير 1516 مخالفة مرورية و 308 حادث سير الاسبوع الماضي في الضفة

رام الله- وطن: انجزت الشرطة الفلسطينية 2440 قضية خلال الاسبوع الماضي .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 2440 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 90 قضية ودورت 26 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 642 قضية ودور 109قضية، وانجز قسم التنفيذ 1986 قضية ودور 763 قضية اخرى.

واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 313 غرام مواد مخدرة، بالاضافة الى 103 حبات مخدرة، و 11 اداة تعاطي .

وسجلت إدارة شرطة المرور 308 حادث سير نتج عنها مصرع 1 شخص ، واصابة 274 شخص، وفحصت 4196 مركبة، وأنزلت عن الشارع 22 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 1516 مخالفة مرورية، وحجزت 114 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 16 مركبة غير قانونية .

واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 145601 سائح، فيما بلغ عدد النزلاء 21349 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم إنجاز2 قضايا ، وجاري متابعة 4 قضايا اخرى وضبطت 2 قطعة أثرية .