ظريف يدعو إلى طرح رؤوس "إسرائيل" النووية للنقاش

وطن: دعا وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إلى طرح قضية امتلاك إسرائيل للرؤوس النووية للنقاض، لافتا إلى أن المنطقة تواجه تهديدا حقيقيا بسببها.

وقال ظريف في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" إن "ما لا يقل عن 80 رأسا نوويا موجودا في الشرق الأوسط ولا واحدة منها تعود إلى إيران بل جميعها ملك الكيان المثير للحروب والذي يئن دوما من طموح إيران المزعومة".

وأضاف أن "الوقت قد حان لتناول القضايا المتروكة المتعلقة بالتهديدات الحقيقية التي تواجهها المنطقة".

وأرفق ظريف تغريدته بقائمة لمعهد دراسات مشكلات السلام في ستوكهولم تضمنت عدد الرؤوس النووية الموجودة لدى مختلف الدول حتى تاريخ يناير 2018، حيث تبين أن إسرائيل وحدها في الشرق الأوسط تمتلك 80 رأسا نوويا.