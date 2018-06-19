قلق برازيلي بعد خروج نيمار مبكرًا من تدريبات “السامبا”

وطن: أصيب الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي، اليوم الثلاثاء، بحالة من القلق بعد خروج المهاجم نيمار دا سيلفا مبكرًا من تدريبات الفريق الكروي في إطار استعداداته لمباراة كوستاريكا في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، خرج نيمار من التدريبات بعد مرور 15 دقيقة من انطلاقه لشعوره بآلام في كاحل القدم.

ولم يصدر الاتحاد البرازيلي أي بيان يؤكد إمكانية لحاق نيمار بمباراة كوستاريكا يوم الجمعة المقبل من عدمه.

ويتقاسم منتخبا البرازيل وسويسرا الوصافة برصيد نقطة، بفارق نقطتين خلف صربيا المتصدر، بينما تتذيل كوستاريكا الترتيب بلا رصيد من النقاط.