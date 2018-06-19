رسميا.. حسم مشاركة صلاح أمام روسيا

وطن: أعلن الاتحاد الرياضي لكرة القدم في مصر، الثلاثاء، أن النجم محمد صلاح سيشارك في التشكيلة الأساسية ضد البلد المضيف روسيا.

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى بمجموعتها بكأس العالم، التي خسرتها بهدف نظيف أمام أوروغواي، ولم يشارك.

وقال مدرب المنتخب المصري هيكتور كوبر قبل بداية التدريب يوم الاثنين: "آمل أن يكون لائقا للعب. أنا واثق من أنه سيكون قادرا على اللعب"، علما أن اللاعب شارك في التدريب في آخر يومين.

وأضاف كوبر: "صلاح لائق بدنيا. ففي المباراة الماضية ضد أوروغواي كنا نظن أنه كان لائقا.. فنحن نجري دائما اختبارا بدنيا قبل أن نقرر اختيار تشكيلة الفريق".

وأدلى كوبر بتصريحات مماثلة حول صلاح قبل مباراة أوروغواي، قال وقتها إنه واثق من مشاركته بنسبة تقترب من 100%، لكنه اختار عدم الدفع به من البداية أو مشاركته كبديل.

وكافحت مصر لخلق الكثير من فرص الهجوم في ظل عدم وجود مهاجمها النجم الهداف.