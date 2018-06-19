مصر أول المغادرين في المونديال وروسيا تصل إلى دور الـ16

وطن: ودع المنتخب المصري بطولة كأس العالم 2018 بعد خسارته من روسيا بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليكون أول المغادرين في العرس العالمي، ويحبط آمال جماهيره ومتابعيه.

قدمت مصر شوطا أولا مميزا، ونجحت في الحد من خطورة المنتخب الروسي وشكلت خطورة في أكثر من مناسبة على مرمى الحارس إيغور أكنفيف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، حدثت نقطة التحول في المباراة، إذ سجل أحمد فتحي هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده عند الدقيقة 47، لينهار المنتخب المصري ذهنيا، ويتأخر المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر في التبديلات.

ساهمت هذه العوامل بتسجيل الهدف الثاني للمنتخب الروسي عبر دينينس تشيريشيف، عند الدقيقة 59، قبل أن يطلق أرتيم دزويبا رصاصة الرحمة على المنتخب المصري بالهدف الثالث عند الدقيقة 62، ويسجل محمد صلاح هدفا لمصر من ركلة جزاء عند الدقيقة 73,

وبهذه النتيجة، أصبحت مصر أول المودعين في مونديال روسيا، وهو الأمر الذي أحبط الجماهير التي كانت تعلق آمالها على هذا المنتخب للذهاب بعيدا في كأس العالم.

واحتل المنتخب المصري المركز الرابع في المجموعة دون رصيد من النقاط بعد خسارتين، إذ تلقت مصر أربعة هداف وسجلت هدفا في مباراتين، في حين أصبح المنتخب الروسي أول المتأهلين بعد وصوله للنقطة السادسة من فوزين كبيرين على مصر والسعودية.