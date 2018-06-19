اعتقالات وأوامر هدم في النقب

رام الله- وطن: نفذت اليوم وحدات "يؤاف" وشرطة الاحتلال، حملة اعتقالات في قرية بير المشاش مسلوبة الاعتراف في النقب، بعد مداهمتها وإلصاق أوامر هدم على عدة منازل في القرية.

ووفق مصادر محلية فقد اعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة شبان بعد اقتحام القرية، وإلصاق أوامر الهدم على البيوت دون أنباء عن إطلاق سراح المعتقلين فيما لم تُصدر الشرطة بيانًا رسميًا حتى الآن.

وتقع قرية بير المشاش مسلوبة الاعتراف في النقب على بعد حوالي 16 كيلومتر شرقي مدينة بئر السبع، ويسكن القرية نحو 3500 شخص يعيشون بظروف صعبة للغاية.



وتحتوي القرية على مدرسة واحدة تُعد الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ويضطر طلاب الثانوية للسفر إلى مدرسة قرية أبو تلول التي تبعد نحو 4 كيلومتر عن القرية، أو لقرية عرعرة التي تبعد ما يقارب 10 كيلومتر عن القرية. ولا توجد في القرية خدمات صحية، بالإضافة إلى أن سكانها يضطرون للسفر لمدينة بئر السبع من أجل تلقي الخدمات الطبية.

وتصدى أهالي بير المشاش مرارًا وتكرارًا لمحاولات شرطة الاحتلال المستمرة، لهدم منازلهم وتهجيرهم من قريتهم، وشهدت القرية عدّة اشتباكات بين الأهالي وقوات التهجير، في العامين 2005 و 2007، تخللت هجمة شرسة وعنيفة من الشرطة بالإضافة إلى إطلاقها النار على بعض أهالي القرية.

(عرب48)