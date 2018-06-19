منظمة التحرير: الولايات المتحدة دعت للتخلص من القيادة الفلسطينية

وطن: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الولايات المتحدة تسعى لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى إنسانية بامتياز، بحسب ما نشرته وكالة "وفا".

وأوضح عريقات في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، الثلاثاء، أن واشنطن دعت في إحدى المقالات للتخلص من القيادة الفلسطينية بسبب تمسكها بالثوابت الوطنية وبالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

وبين أن الإدارة الأمريكية بحاجة لقيادة تتعامل مع الواقع الجديد الذي تريده.

وأضاف عريقات، الولايات المتحدة دخلت في لعبة خطيرة جدا، من خلال استبدال الحقوق الوطنية بالمشاريع الإنسانية، ما يتطلب تنفيذ اتفاقات المصالحة وإيجاد نقطة ارتكاز لشراكة سياسية كاملة تقوم على أساس برنامج منظمة التحرير.

وتساءل إلى متى يستمر الانقلاب الذي يعتبر الثغرة التي دخلت منها الولايات المتحدة وإسرائيل وصولاً لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني.