الحزب الجمهوري الايرلندي يطالب بطرد سفير الاحتلال لدى دبلن

ايرلندا- وطن: طالب الحزب الجمهوري الايرلندي "شن فين" بطرد سفير الاحتلال في دبلن، ومقاطعة اسرائيل، كما دعا الى تطبيق قرارات مجلسي الشيوخ والنواب الايرلنديين بالاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال المؤتمر العام للحزب الايرلندي، الذي بدأت فعالياته مطلع الأسبوع في بلفاست، بمشاركة رئيس مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح عفيف صافية، وبعثة فلسطين في إيرلندا.

وجدد الحزب الجمهوري الايرلندي "شين فين"، تضامنه مع الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل لنيل حريته وإقامة دولته المستقلة.

والقى صافية كلمة خلال المؤتمر لاقت ترحيبا قويا من أنصار ومؤيدي الحزب، وتضمنت عددا من المرتكزات الأساسية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني بالحرية، وأهمية القدس ومكانتها عاصمة لدولة فلسطين.

وفي وقت لاحق، خلال المؤتمر، ألقى صافية كلمتين منفصلتين، واحدة في الجلسة الدولية واُخرى أمام المجتمع المحلي من مؤيدي الحزب، أكد خلالهما أن التضامن الايرلندي مع قضية فلسطين العادلة يعتبر من أهم المرتكزات التي ساهمت في دعم الشعب الفلسطيني للاستمرار في نضاله.

والتقى صافيه، على هامش المؤتمر، رئيسة الحزب ماري لو ماكدونال، ورئيسه في بلفاست ديكلان كيرني.