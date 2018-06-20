إصابات بقصف الاحتلال مواقع في غزة والقبة الحديدية تعترض 7 صورايخ

غزة- وطن: أصيب 3 مواطنين بجراح متفاوتة الليلة، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع للمقاومة في قطاع غزة، فيما ردت المقاومة بإطلاق صواريخ وقذائف هاون صوب مستوطنات غلاف القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت بـ4 صواريخ موقعًا يتبع للمقاومة في حي "تل السلطان" غرب محافظة رفح جنوبًا، ما أسفر عن وقوع إصابتين طفيفتين.

وأشارت إلى أن طائرات حربية قصفت موقعًا يعرف باسم "الشهيد القائد أحمد الجعبري" قرب المقبرة الشرقية شرقي بلدة جباليا شمالًا، دون وقوع إصابات.

كما اغارت تلك الطائرات بعدة صواريخ على موقع للبحرية قرب "البيدر" جنوبي غربي مدينة غزة دون وقوع إصابات.

كما قصفت الطائرات موقعًا للمقاومة يعرف باسم "القدس" غربي محافظة خان يونس جنوبًا، ما أسفر عن إصابة مواطن، الى جانب قصفها موقع الجدار شمالًا، وموقع شهداء رفح جنوبًا وموقع "الكتيبة 13" على مدخل مخيم المغازي وسط القطاع ما ألحق أضرارا كبيرة به.

قال جيش الاحتلال ان الطائرات الحربية قصفت 25 هدفا داخل قطاع غزة وخاصة في منطقة رفح وان الغارات وجهت الى مواقع لحركة "حماس" من بينها تحصينات عسكرية ومناطق تدريب على حفر الانفاق واخرى لاطلاق الصواريخ ومجمعات عسكرية للحركة.

وزعم بيان جبش الاحتلال ان حركة "حماس" هي المسؤولة عن التصعيد الاخير بدفعها الشبان الفلسطينيين الى اطلاق الطائرات والبالونات الحارقة التي تسبب اضرارا كبيرة للزراعة وقد تسبب حرائق في المستوطنات.

وتابع بيان الجيش ان افراده ودورياته تقوم بما اسماه العمل الروتيني وان ذلك لا يعني مواجهة مفتوحة الا ان استمرار سقوط الحارقات سيواجه برد فعل ضد حركة "حماس" باعتبارها تحكم قطاع غزة.

واقر جيش الاحتلال ان عشرات الصواريخ الفلسطينية سقطت الليل الفائت وذلك منذ الحادية عشرة مساءا وحتى السادسة صباحا وان القبة الحديدية اعترضت سبعة صواريخ فيما سقطت صواريخ في مناطق مفتوحة وثلاثة منها سقطت داخل المستوطنات فتسببت باضرار في المنازل والسيارات لكن دون خسائر بشرية.