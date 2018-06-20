"هآرتس": عباس يطالب دول الخليج رفض مطلب اميركي للاستثمار في غزة

وطن: أفادت صحيفة إسرائيلية بأن الرئيس محمود عباس أوضح بما لا يدع مجالا للشك رفضه التعاون مع مبادرة أميركية لجمع تمويل من دول الخليج لإعادة إعمار قطاع غزة.

ونقلت "هآرتس" أن عباس يرى في هذه المبادرة مؤامرة تهدف إلى فصل غزة سياسيا عن الضفة الغربية، في إطار ما يسمى صفقة القرن.

وقد بدأ وفد اميركي جولة في دول عربية لتسويق صفقة القرن ويتألف هذا الوفد من المبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره الخاص.

وحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن السلطة الفلسطينية تواصلت مع الدول المعنية، وحذرتها من خطورة التعاون مع المشروع الأميركي الهادف للترويج لصفقة القرن الأميركية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، نقلت ذات الصحيفة عن مصادر إسرائيلية وعربية قولها إن إدارة ترامب ستطلب من دول الخليج استثمار مليار دولار في قطاع غزة بهدف تهدئة الوضع أمنيا، وتهيئة الساحة قبل الإعلان عن ما يسمى صفقة القرن.

وقالت أيضا إن الإدارة الأميركية ستسعى لإقناع هذه الدول باستثمار ما بين خمسمئة مليون دولار ومليار دولار في غزة، لتنفيذ مشاريع اقتصادية طويلة الأمد.