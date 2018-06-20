تنقل 9434 مسافر الثلاثاء على معبر الكرامة

رام الله- وطن: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 9434 مسافر في كلا الاتجاهين الثلاثاء، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 4588 مسافر

قادمين : 4846 مسافر

مرجعين : 12 مسافر

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاربعاء لمدة 24 ساعة متواصلة في كلا الاتجاهين وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .