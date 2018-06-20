الاحتلال يؤجل هدم سوسيا والخان الأحمر إلى ما بعد زيارة كوشنير

رام الله- وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل قررت تأجيل هدم المباني في قرية سوسيا الفلسطينية في تلال الخليل الجنوبية، في ضوء الاعتبارات "السياسية والأمنية". وقد بدأت قوات جيش الاحتلال بالتحضير لهدم القرية، لكنها تلقت أمرا بتأجيله في الوقت الحالي. وأكد مصدران لصحيفة "هآرتس" أنه كان من المقرر هدم بعض المباني هذا الأسبوع. وأوضحت مصادر مقربة من رئيس وزراء الاحتلال، بعد النشر عن الموضوع، أن عمليات الهدم ستنفذ قريباً.

ويستعد الفلسطينيون حالياً لمواجهة عمليات ترحيل جماعي وشامل في قريتي سوسيا، بالقرب من المستوطنة التي تحمل الاسم نفسه، والأخرى في قرية خان الأحمر، بالقرب من مستوطنة كفار أدوميم قرب القدس المحتلة. وتقوم في كل قرية عدة عشرات من البيوت المؤقتة، معظمها خيام أو أكواخ من الصفيح.

وكانت مصادر في وزارة جيش الاحتلال قد صرحت في السابق، بل أبلغت المحكمة العليا بأن عملية الهدم ستجري "حتى منتصف العام الحالي". ومع ذلك، قال وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، مؤخرا، إن مجلس الأمن القومي طلب تأجيل عمليات الهدم في القريتين. وهذا الأسبوع من المتوقع أن يقوم كبير المستشارين للرئيس ترامب، جارد كوشنر، بزيارة لدولة الاحتلال.

ولوحظ وجود اهتمام دبلوماسي دولي واسع بالقريتين، حيث زارهما العديد من ممثلي الحكومات الأوروبية في الماضي. كما كانت الإدارة الأمريكية ضالعة في هذه المسألة، على الرغم من أن مصادر أمنية في دولة الاحتلال سابقة قالت لصحيفة "هآرتس" إن إدارة ترامب كانت ضالعة فيها أقل من سابقتها.