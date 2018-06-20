فصائل لـوطن: غزة ليست ميدان رماية ولن نسمح بالاستفراد بشعبنا

غزة- وطن: في ردها على قصف طائرات الاحتلال الحربية عدة مناطق في قطاع غزة الليلة الماضية، أكدت الفصائل أن غزة ليست ميدان رماية لطائرات الاحتلال ولن تسمح بالاستفراد بشعبنا ويجب الرد في إطار قرار وطني موحد.

"حماس" لـ وطن: الاحتلال يضغط على شعبنا لوقف مسيرات العودة ولن نسمح له بذلك

وقال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم لـ وطن، إن الاحتلال الذي بدأ بالتصعيد بهدف الضغط على "حماس" لوقف مسيرات العودة والطائرات الورقية.

وأضاف برهوم أن "حماس" لا تريد التصعيد وستقوم بالرد على جرائم الاحتلال.

وقال إن "رسالة القصف بالقصف تأكيد على أن المقاومة الفلسطينية هي من تحدد قواعد الاشتباك وعلى طريقتها". مضيفاً: "لن نسمح للعدو بالاستفراد بشعبنا أو فرض أي معادلات جديدة وعليه أن يتحمل النتائج".

وأضاف: "كل التحية للمقاومة الباسلة التي ردت على القصف الاسرائيلي لمواقعها في غزة وهذا حق مشروع".

وكان الاحتلال قد صعد من قصفه فجر اليوم على قطاع غزة، فقصفت طائراته الحربية أكثر من 25 موقعاً، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق 50 صاروخاً على أهداف في مستوطنات الاحتلال.

"الشعبية" لـ وطن: يجب تحقيق توافق وطني حول قرار الرد على العدوان

وأكدت الجبهة الشعبية على ضرورة تحقيق توافق وطني حول قرار الرد على عدوان الاحتلال المتكرر.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة كايد الغول لـ وطن، إنه "ليس أمامنا إلا الاتفاق وطنياً على كيفية إدارة الصراع مع اسرائيل سواء بما يتعلق بتوسيع دائرة الفعاليات الشعبية وتنويعها واستمرارها واتساع نطاقها من جهة، والاتفاق وطنيا على كيفية الرد على العدوان وفي اي حدود من جهة أخرى".

وأضاف الغول "هذا يتطلب الاستجابة لمطلبنا بضرورة تشكيل جبهة مقاومة موحدة تمارس دورها في إطار القرار السياسي".

وقال إنه من الواضح أن حكومة الاحتلال تريد أن تصل الى واقع تتدخل وتمارس سياستها العدوانية وقت ما تشاء، بغض النظر عن اتفاقيات الهدنة التي وقعتها بعد عدوان 2014.

ورأى الغول أن دولة الاحتلال تريد من عدوانها الذي شنته الليلة الماضية على قطاع غزة، خلط الأوراق وإعطاء طابع يمكّنها من تشويه سلمية مسيرات العودة والفعاليات الشعبية التي تطالب برفع الحصار عن قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول أن يوحي للرأي العام العالمي أن خطورة الطائرات الورقة تشبه خطورة صواريخ المقاومة.

"الجهاد": من واجب المقاومة الرد بالمثل على قصف الاحتلال

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن المقاومة الفلسطينية من حقها وواجبها الرد بالمثل على التصعيد الإسرائيلي وفق ما تقرره الظروف الميدانية وماتراه مناسباً.

وقال داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في تصريح صحفي: "غزة ليست ميدان رماية لطائرات الـF16 "الإسرائيلية"، والمرحلة التي كان الاحتلال يتحرك فيها وكأنما يتحرك في الفراغ أيضاً مرحلة انتهت".

وأضاف أن من حق المقاومة الرد بالمثل وفق ما تقرره الظروف الميدانية وما تراه مناسباً.